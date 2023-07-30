وكيل "حقوق الإسكندرية": لا بد من وقت محدد للفصل فى الطعون الانتخابية

قالت الدكتورة ميادة عبدالقادر، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، إنه من الناحية القانونية، فإن فكرة المشاركة في العملية الانتخابية فكرة جيدة، حيث سمح الدستور للمواطنين المشاركة في الانتخاب.

وأضافت عبدالقادر، خلال كلمتها بالجلسة النقاشية الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني: "لابد من دعم الأحزاب السياسية، حيث إنها جزء من مشاركة المواطن بالعملية الانتخابية".

وأشارت إلى أن مشاركة الناخب في العملية الانتخابية ترتبط بجزء ثقافي خاصة في المناطق الريفية، حيث إنه يشارك في الانتخابات؛ لارتباطه بمرشح معين.

وطالبت وكيل كلية الحقوق، بضرورة وجود وقت محدد وملزم للجهات القضائية للفصل في الطعون الانتخابية.