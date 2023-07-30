الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل "حقوق الإسكندرية": لا بد من وقت محدد للفصل فى الطعون الانتخابية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت الدكتورة ميادة عبدالقادر، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، إنه من الناحية القانونية، فإن فكرة المشاركة في العملية الانتخابية فكرة جيدة، حيث سمح الدستور للمواطنين المشاركة في الانتخاب.

وأضافت عبدالقادر، خلال كلمتها بالجلسة النقاشية الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني: "لابد من دعم الأحزاب السياسية، حيث إنها جزء من مشاركة المواطن بالعملية الانتخابية".

وأشارت إلى أن مشاركة الناخب في العملية الانتخابية ترتبط بجزء ثقافي خاصة في المناطق الريفية، حيث إنه يشارك في الانتخابات؛ لارتباطه بمرشح معين.

وطالبت وكيل كلية الحقوق، بضرورة وجود وقت محدد وملزم للجهات القضائية للفصل في الطعون الانتخابية.

لجنة مباشرة الحقوق السياسية الحوار الوطنى الاستحقاقات الانتخابية قانون مباشرة الحقوق السياسية قانون الادارة المحلية

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