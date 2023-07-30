تفاصيل معاينة حريق مصنع إنتاج أدوات بلاستيكية فى السلام

كشفت تحقيقات نيابة السلام الجزئية، اليوم، عن أسباب حريق مصنع إنتاج الأدوات البلاستيكية، وتبين أن المعاينة الأولية أكدت أن ماسا كهربائيا السبب.

وتبين أن الحريق التهم مصنعا مكونا من أربعة طوابق وأرضي، وتم تدميره بالكامل على مساحة 600 متر.



وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع في السلام، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى المكان.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا فى موقع الحريق وحاصرت كرات اللهب، وتم منع خطر الامتداد إلى المجاورات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.