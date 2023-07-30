الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهرى: اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يعبر عن إرادة وطنية

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن وجود الإرادة دائمًا يتم من خلالها إنجاز كل ما هو وطني، مشيرًا إلى أنّ اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العلمين الجديدة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن يعبر عن إرادة وطنية قبل أن تكون سياسية. 

وأضاف الطاهري، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الإرادة الوطنية تعني إعلاء المصلحة الفلسطينية فوق الخلافات، ومصلحة الشارع الفلسطيني والشعب الفلسطيني الذي ينتظر الكثير من الأمل، وهذا الاجتماع نقطة في الاتجاه الصحيح هو في الأصل يعالج تصدعًا وحدثت له تراكمات على مدار سنوات.

 

هناك خطوط عريضة تتفق عليها معظم الفصائل المتواجدة

 

ولفت الكاتب الصحفي والإعلامي، إلى أن هناك خطوطًا عريضة تتفق عليها معظم الفصائل المتواجدة في مدينة العلمين الجديدة، ولكن هناك بعض النقاط التي ستكون محل نقاش، مشيدًا ببدء فعاليات الاجتماع بتحية شهداء القضية الفلسطينية. 

وتابع: "حسبما ورد إلينا من معلومات، فإنه لا توجد أجندة ببنود محددة للنقاش، وبالتالي نحن أمام نقاش حر ويتسم بأكبر قدر من المصارحة والفاعلية".

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