مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم ببنى سويف

لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر ببتر في الساقين إثر حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية أعلى كوبرى الواسطي شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وتلقى اللواء غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية أعلى كوبرى الواسطى شمال المحافظة، نتج عنه مصرع شخص وإصابة آخر ببتر في الساقين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصاب إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى الفور، دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة، وتبيّن أن المصاب يُدعى "عبدالنبي. س. ج"، 58 عامًا، عامل، مصابًا ببتر بالساقين، وجرى نقله إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، وجارٍ تقديم أوجه الرعاية الطبية له.

كما أسفر الحادث عن وفاة «صديق. أ. ص»، جثة هامدة جرى إيداعها داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.