السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الأهلي.. المارد الأحمر يختتم تدريباته استعدادا لمباراة الداخلية

مران الأهلي
مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الداخلية غدًا.

اجتمع مارسيل كولر المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للحديث عن أهمية مواجهة الغد وكونها خطوة في مشوار نحو لقب جديد، يحتاج إلى تركيز وعمل من الجميع.

وعقد كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض النقاط الفنية قبل مواجهة الداخلية.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في الساعة السابعة مساء غد الأحد على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس مصر.

الاهلى مران الأهلي مباراة الاهلي والداخلية كاس مصر

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