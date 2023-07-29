السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 16 حالة تعدٍ على أراضى الدولة فى أسوان

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، جهودها المستمرة للقيام بالإزالة الفورية لأي تعديات سواء البناء أو الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فضلاً عن التنسيق بين مختلف الجهات لتنظيم القوافل الطبية الهادفة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لمواطني المحافظة في مختلف المراكز والمدن والقرى. 

وفي هذا الإطار، نظّمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني، حملة مكبرة استهدفت الإزالة الفورية لـ15 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بنطاق حي الصداقة الجديدة على مساحة 4860 م2، وتم تنظيم الحملة برئاسة محمد حسين، نائب رئيس المدينة، وبمشاركة سعيد عبدالرحمن، نائب رئيس الحي، وأيضًا الفنيين وقسم المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية مدعومين بالمعدات الثقيلة، وبمعاونة الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير أمن أسوان، ومأمور قسم شرطة ثان أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين. 

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالإزالة الفورية في المهد لحالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 430 م2 بنطاق قرية العباسية بالتعاون بين رئيس القرية، ومسئولي جمعية الإصلاح الزراعي، وكانت عبارة عن بناء بالطوب الأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. 

أسوان إزالة 16 حالة تعدي الخدمات الطبية والعلاجية الكشف الطبى المتغيرات المكانية الموجة الـ 21 تنظيم قافلة طبية مدينة اسوان

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