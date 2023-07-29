السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

27 ألف سائح يصلون مرسى علم خلال الأسبوع

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، بدءًا من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع الجاري، قرابة 27 ألف سائح من مختلف الجنسيات، قادمين على متن 135 رحلة طيران دولية، أغلبها أوروبية، بارتفاع في معدلات الوصول عن الأسابيع الماضية.

وتبيّن من كشوف وصول رحلات الطيران الأسبوعية بمطار مرسى علم الدولي أن أغلب الرحلات الوافدة من أوروبا، وأكثرها وصولًا من المطارات التشيكية والمطارات الإيطالية، تليهما البولندية.

كما تبيّن أن الرحلات تصل من 11 دولة أوروبية، ويتم تسهيل إجراءات الوصول لهم من قبل السلطات المختصة، فور وصولهم إلى أرض المهبط وصولًا إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم.

البحر الاحمر الاوروبية الفنادق والمنتجعات المنتجعات السياحية حركة الصادرات جنوب البحر الأحمر

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