السيسى: العلاقات بين إفريقيا وروسيا عميقة والتعاون فى مجالات عديدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الوثائق التي ستصدر عن القمة الروسية- الإفريقية تثبت بحق عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط المهمة التي تجمع دول إفريقيا مع روسيا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة الروسية- الإفريقية بسان بطرسبرج: "فضلًا عن الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات القائمة بيننا في مجالات محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز السلم والأمن ومكافحة المهددات".

وتابع: "بالإضافة إلى تفعيل مسارات التنمية الاقتصادية بالتركيز على قطاعات البنية التحتية والتصنيع الزراعي والتحول الصناعي بالاستفادة من التكنولوجيا الروسية، بجانب تعزيز الصلات الثقافية والروابط التاريخية بين شعوبنا".

كما أكد الرئيس السيسي التزام مصر باستمرار انخراطها بشكل جاد ومخلص في جهود تعميق الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، إيمانًا بالفرص ومساحات التعاون الواسعة من خلال تسخير الإمكانات والأدوات المصرية على المستوى الوطني عبر تفعيل التعاون القائم بين الشركات المصرية والروسية.