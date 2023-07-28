رئيس جهاز تعمير سيناء يتفقد التوسع فى زراعة النباتات والأعشاب البرية بالعريش

زار وفد من الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء والقناة، صباح اليوم، مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لبحث إمكانية التوسع في زراعة النباتات والأعشاب البرية في عدة مناطق بشمال سيناء، ولنجاح التجربة من خلال مشروع التنمية المتكاملة، خاصة وأن هذه المبادرة مرتبطة بمؤتمر المناخ "cop27" لأن الزراعة لها أهمية كبيرة في الحفاظ على المناخ والبيئة.

وقال اللواء مهندس وائل حسن مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء والقناة، إنه تم تفقد إحدى المزارع بمدينة العريش، للوقوف على قابلية التنفيذ من خلال مشروع التنمية المتكاملة بالجهاز، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم زراعة النباتات والأعشاب الطبية بالمزارع النموذجية بمحافظة جنوب سيناء، التابعة للجهاز.

كما أشار رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء والقناة إلى أن الاهتمام بزراعة النباتات السيناوية ودراستها سيفيد بشكل كبير خاصة من الناحية الطبية، خاصة وأن زراعة هذه النباتات أثبتت نجاحها، وجارٍ إنتاج نباتات "الروزماري" التي أعطت إنتاجية عالية.

وأكد "مصطفى" دراسة تنفيذ المشروع للاستفادة من هذه الزراعات والعمل على زيادة الاستثمار في سيناء بشتي المجالات، حيث ستتم زراعة نباتات المرمرية– الزعتر– الروزماري (حصى اللبان)، خاصة وأن هناك استجابة شعبية وتفاعلًا من المواطنين مع هذه الخطوة، وهناك استعداد للمشاركة في نشرها على نطاق أوسع.

وخلال الجولة استمع رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء والقناة إلى عدد من المزارعين المتخصصين في مجال زراعة المرمرية والزعتر والروزماري وبعض النباتات العطرية والنباتات الطبية، وذلك لزراعتها بمشروع التنمية المتكاملة بسيناء.