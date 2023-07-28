أسعارها وأنواعها.. حرارة الجو تنعش سوق التكييفات والمراوح فى شارع عبدالعزيز

في ظل حالة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تسيطر علي الطقس خلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت أسواق المراوح والتكييفات رواجاً كبيراً، حيث هرب إليها المصريون للتخفيف من وطأة هذه الموجة الحارة، وهو ما انعكس علي أسعار هذه الأجهزة، بعدما ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الأونة الأخيرة .

قامت الدستور بجولة ميدانية لرصد أسعار أجهزة التكييف والمراوح، حجم الاقبال عليها، وكانت البداية في شارع عبدالعزيز حيث السوق التاريخي للأجهزة الكهربائية والمنزلية، وداخل أحد المحلات الواقعة في منتصف الشارع، تحدثنا مع الحاج م .ع صاحب المكان، قال "بطبيعة الحال تشهد أجهزة التكييفات رواجاً كبيراً خلال فصل الصيف، نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وخاصة هذا العام بعدما ضربت البلاد موجة شديدة الحرارة، ومازالت مستمرة حتي الأن.

بالنسبة لأسعار التكييف، شهدت ارتفاع ملحوظ هذا العام، حيث وصل التكييف الواحد ونصف حصان هذا العام إلي ٢١ ألف جنية، ويبدأ سعره من ١٢ ألف جنية، حسب الامكانيات والنوع بالطبع، بينما وصل سعر التكييف ال٤ حصان إلي ٤٠ ألف جنية، وكلها موديل الاسبليت .

ولجأ بعض المواطنون إلي التكييف الصحراوي الذي يتم تشغيله عن طريق المياة والثلج، وسعره يتراوح بين ٤ إلي ٥ ألاف جنية، ومن مميزاته أنه أقل سعراً عن التكييف العادي، ولكن مشاكل تشغيله بسبب الثلج والمياة الباردة تشوه سمعته في السوق".

انتقلنا إلي محل أخر لرصد أسعار المراوح السقف والاستاند والصندوق أيضاً، وبالحديث مع أحد البائعين يدعى علي داخل سنتر لبيع الأجهزة الكهربائية، قال " المروحة الصندوق هي أقل المراوح طلباً من جانب المستهلكين، بسبب قلة تأثيرها في الهواء، ولكنها يزيد عليها الطلب لاستخدامات المحلات والورش الصغيرة، ويصطحبها أيضاً بعض المصطافين معهم في رحلاتهم، وسعرها حالياً يبدأ من ٥٠٠ جنية، بينما يتراوح سعر المروحة السقف وهي الأكثر طلباً وشيوعاً، من ٨٠٠ جنية إلي ٣٠٠٠جنية حسب نوعها وكفائتها، بينما يبدأ سعر المروحة العمودية من ٧٠٠ جنية ويزيد السعر حسب جودتها وماركتها أيضا".