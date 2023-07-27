وزراء وسياسيون وفنانون.. مصر فى عزاء والد الإعلامى محمد الباز (صور)

انتهى منذ قليل عزاء الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، والد الدكتور والإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، من مسجد عمر مكرم، بحضور لفيف ضخم من رجال الدين والسياسة والإعلام.

وتقدّم الحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مفتي الجمهورية والدكتور شوقي علام، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلاميون عمرو الليثي وأحمد موسي، والدكتور محمود مسلم، والنواب علاء عابد وعماد الدين حسين والمستشار محمود فوزي، أمين عام الحوار الوطني، والدكتور جلال السعيد وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، واللواء سمير فرج، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وخالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والنائبة فريدة الشوباشي، والداعية الإسلامي مظهر شاهين، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية.

كما حضر العزاء المطرب علي الحجار، المطرب شاندو، الإعلامي أسامة كمال، أكرم القصاص، محمود المملوك، خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة السابق، الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، الإعلامي أحمد موسى، ومفتي الديار المصرية.

وكان قد أعلن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، وفاة والده فجر يوم الإثنين الماضي.

وكتب الباز، في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى.. اليوم انكسرت مرآتى.. اليوم مات أبى".

وتم تشيع جنازة والد الدكتور محمد الباز بعد صلاة ظهر يوم الإثنين الماضي من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط.

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