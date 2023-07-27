الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزراء وسياسيون وفنانون.. مصر فى عزاء والد الإعلامى محمد الباز (صور)

حضور كبير في عزاء
حضور كبير في عزاء والد الدكتور محمد الباز

انتهى منذ قليل عزاء الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، والد الدكتور والإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، من مسجد عمر مكرم، بحضور لفيف ضخم من رجال الدين والسياسة والإعلام.

وتقدّم الحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مفتي الجمهورية والدكتور شوقي علام، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلاميون عمرو الليثي وأحمد موسي، والدكتور محمود مسلم، والنواب علاء عابد وعماد الدين حسين والمستشار محمود فوزي، أمين عام الحوار الوطني، والدكتور جلال السعيد وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، واللواء سمير فرج، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وخالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والنائبة فريدة الشوباشي، والداعية الإسلامي مظهر شاهين، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية.

كما حضر العزاء المطرب علي الحجار، المطرب شاندو، الإعلامي أسامة كمال، أكرم القصاص، محمود المملوك، خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة السابق، الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، الإعلامي أحمد موسى، ومفتي الديار المصرية.

وكان قد أعلن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، وفاة والده فجر يوم الإثنين الماضي.

وكتب الباز، في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى.. اليوم انكسرت مرآتى.. اليوم مات أبى".

وتم تشيع جنازة والد الدكتور محمد الباز بعد صلاة ظهر يوم الإثنين الماضي من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط.

 

IMG-20230727-WA0248
IMG-20230727-WA0248
IMG-20230727-WA0245
IMG-20230727-WA0245
IMG-20230727-WA0239
IMG-20230727-WA0239
IMG-20230727-WA0238
IMG-20230727-WA0238
IMG-20230727-WA0234
IMG-20230727-WA0234
IMG-20230727-WA0233
IMG-20230727-WA0233
IMG-20230727-WA0232
IMG-20230727-WA0232
IMG-20230727-WA0225
IMG-20230727-WA0225
IMG-20230727-WA0219
IMG-20230727-WA0219
IMG-20230727-WA0223
IMG-20230727-WA0223
IMG-20230727-WA0201
IMG-20230727-WA0201
IMG-20230727-WA0203
IMG-20230727-WA0203
الحاج عبدالحفيظ النادي الباز والد الدكتور والإعلامي محمد الباز الإعلامي محمد الباز مسجد عمرو مكرم زاء والد الدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

رئيس «الإحصاءات الاقتصادية» بجهاز التعبئة والإحصاء: لا توجد أزمة حبوب.. ونمتلك 118 منطقة صناعية عاملة

وزراء وسياسيون وفنانون.. مصر فى عزاء والد الإعلامى محمد الباز (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟