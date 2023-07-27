خبير: القمة الروسية الإفريقية رسالة طمأنة من روسيا لشعوب القارة السمراء

قال الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إن القمة الروسية الإفريقية تُعد رسالة طمأنة من الجانب الروسي للشعوب الإفريقية.

وأضاف فارس، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القمة الروسية الإفريقية تُعقد في ظروف استثنائية بالغة التعقيد والتشابك.

وأشار إلى أن مشاركة أكثر من 49 دولة في القمة تعد دليلًا قويًا على وجود ثقة متنامية في الدولة الروسية للعمل على تحقيق المصالح الاستراتيجية للشعوب الإفريقية وفقًا لمبدأ رابح- رابح هذه المرة.

وتابع: "الشعوب الإفريقية تنظر إلى الدولة الروسية باعتبارها حليفا استراتيجيا موثوقا به، وروسيا بالفعل نجحت في فرض نفسها كقوة عظمى مؤثرة في النظام الدولي وتمد يدها بكل خير للشعوب الإفريقية؛ للعمل على مزج شراكات اقتصادية وسياسية حقيقية باعتبار أن إفريقيا رغم ما يميزها من وجود ثروات طبيعية إلا أنه لم يتم استغلالها".

واستكمل: "لذلك فإن الشراكة بين الجانب الروسي ودول القارة الإفريقية لها مستقبل كبير باعتبار أن إفريقيا أيضًا مؤثرة في النظام الدولي".