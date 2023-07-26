الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زيارات فجرية" لمتابعة عمل 7 مستشفيات في دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

تفقدت لجان المتابعة بمكتب وكيل وزارة الصحة في دمياط، 7 منشأت صحية بالمحافظة، ضمن جولات مفاجئة تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بضرورة المرور الدورى والمستمر للجان المتابعة بمديرية الصحة.

وقامت اللجنة، بتكليف الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، بالمرور على مستشفيات الزرقا، السرو، الروضة، فارسكور، كفر سعد، كفر البطيخ، ميت أبوغالب، للتأكد من الانضباط الإدارى ومدى أداء الخدمة الطبية والعلاجية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية وإجراءات استقبال الحالات والإحالة على مدار يومين في الفترة ما بين الساعة الرابعة فجرا والسابعة صباحا، لتفقد سير العمل بأقسام الاستقبال والعنايات المركزة والأقسام الداخلية والعمليات.

وشدد وكيل الوزارة على تواجد المدير المناوب والفرق الطبية في أماكن عملها ورصد كافة الملاحظات وتذليل أي مشكلات والالتقاء بالمرضى ومرافقيهم والاستماع إلى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن مقدمى الخدمات والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لأي مشكلات.

تأتي تلك الجولات في إطار حرص مديرية الصحة بدمياط على تقديم أفضل خدمة طبية لائقة للمواطنين، والهدف منها إعادة الانضباط الإدارى  والاطمئنان على توافر المستلزمات والأدوية والوقوف على مشاكل المرضي الفعلية.

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