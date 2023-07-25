محافظ بورسعيد يتفقد اختبارات "كابيتانو مصر" للموهوبين في مرة القدم

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء صباحا، اختبارات المتقدمين لمشروع اكتشاف الموهوبين كرويا «كابيتانو مصر» في نسخته الثانية، والذي يحظي باهتمام كبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسبق أن قام بزيارة معسكرهم في النسخة الأولى، برافقه الدكتور محمود سعد، المشرف الفني على برنامج «كابيتانو مصر»، وعبد الفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى الشباب النشىء المتقدمين للاختبارات ومهاراتهم الكروية، التي تؤهلهم للوصول لمراكز متقدمة خلال المسابقات النهائية، مؤكدا على تقديم كامل الدعم للشباب النشء خلال مشاركتهم في مشروع «كابيتانو مصر»، مشيرا إلى أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من المواهب الشابة فى عالم كرة القدم، لذا كان من الضرورى إقامة مشروع «كابيتانو مصر» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف البحث المعمق عن هذه المواهب داخل القرى والمدن.

جدير بالذكر أن محافظة بورسعيد استقبلت الاختبارات بالمدينة الرياضية يومي ٢٤ و٢٥ من الشهر الحالي للمتقدمين من محافظات (الإسماعيلية - السويس - دمياط - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد)، وانطلقت اختبارات مشروع «كابيتانو مصر» داخل محافظات الجمهورية واستهدفت الناشئين فى عمر ١٤ عامًا من جميع أنحاء الجمهورية.

ويعد مشروع «كابيتانو مصر» واحد ضمن مشروعات وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف الموهوبين فى الألعاب المختلفة داخل محافظات الجمهورية، وتتضمن الشروط ألا يكون المتقدم مقيدًا فى أى هيئة رياضية، بهدف اكتشاف أكبر قدر من المواهب التى تستحق الوجود داخل أندية كرة القدم.

ويعد مشروع «كابيتانو مصر» واحد ضمن مشروعات وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف الموهوبين فى الألعاب المختلفة داخل محافظات الجمهورية، وتتضمن الشروط ألا يكون المتقدم مقيدًا فى أى هيئة رياضية، بهدف اكتشاف أكبر قدر من المواهب التى تستحق الوجود داخل أندية كرة القدم.

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