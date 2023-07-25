حبس عاطلين لحيازتهما 200 طربة حشيش في العامرية غرب الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية حبس عاطلين ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بالاتجار وحيازة ٢٠٠ طربة لمخدر الحشيش وزنت ٢٠ كيلوجرام، بقصد ترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، بمزاولة نشاطهم الإجرامي المتخصص في الإتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة ذلك.

عقب تنفيذ الإجراءات تم عمل كمين والقاء القبض عليهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على ٢٠٠ طربة لمخدر الحشيش وزنت ٢٠ كيلوجرام ومبلغ مالي و٣ هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بما جاء في التحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.