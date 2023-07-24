صبري فواز: الشعب المصري قادر طوال الوقت على الانتصار للحياة

قال الفنان صبري فواز، إن جميع الناس ستقف على باب الكريم تتمنى رضاه، لافتًا إلى أن الجمهور هم أهلنا، وحريص دائمًا على إرضائهم، وعدم خداعهم بكلام زائف، وأعمال غير جيدة، واحترم رغباتهم، وأقدم لهم شيء يستحقوه.

وأضاف فواز، خلال لقائه مع الكاتب أحمد الطاهري ببرنامج "60 دقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن الشعب المصري قادر طوال الوقت على الانتصار للحياة، معقبًا: "جربنا كتير أن يجي فيضان يهد الدنيا كلها ونبنيها تاني، وده خلى جوانا إيمان أن الحياة مش هتنتهي أيًا كانت الكوارث والمشاكل، ونبدأ من جديد".

نحن شعب نحب الحياة والانطلاق

وتابع: إحنا عدينا بظروف لو مر بها أي شعب تاني كان سينتهي، خاصة أننا شعب نحب الحياة والانطلاق، وكل الناس ليهم علاقة حلوة بالحياة.

وأوضح الفنان صبري فواز، أنه كان لنا تجربة عام 2012 ساهم فيه الفنانين بنسبة من أجورهم لتقديم عمل درامي من إنتاج التلفزيون المصري، وشاركت خلاله بسدس أجري، مردفًا: "الدنيا بتتغير دايمًا ومش بتقف على حال".