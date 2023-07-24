منظم مهرجان السويس: المانجة المصرية تمتاز بجودة وطعم عن باقي دول العالم

قال أحمد خشانة، منظم مهرجان المانجة في محافظة السويس، أن المانجة المصرية تمتاز بجودة وطعم عن باقي دول العالم، مشيرًا إلى أن المهرجان أول مرة يتم تنظيم مهرجان المانجو في محافظة السويس، لأن محافظة الإسماعيلية تشتهر في المقام الأول بالمانجة.

وتابع في حواره على قناة DMC، اليوم، أن فكرة المهرجان جاءت بعد التدقيق من قبل منتجي المانجة وأصحاب المزارع لتخرج السويس بانتاج 65 % من أراضيها بكميات هائلة من المانجة، منوهًا أن المانجة تحتاج إلى تربة بها نسبة ملوحة مرتفعة ونتيجة تواجد شريان قناة السويس زادت ملوحة التربة بما يسهم في إنتاج المانجة بكثرة.

وأشار إلى أنه التوصل والحوار مع اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لتنظيم مهرجان المانجة بمشاركة جميع السوايسة بحوالي 3 آلاف مشارك بعرض أكثر من 20 نوع مانجو ، فيما سجلت أسعار المانجة أقل من ربع ثمنها مقارنتها بخارج المهرجان.

وافتتح مهرجان المانجو الأول بالسويس بمنطقة الباركنيج؛ بكورنيش السويس الجديد، الخميس الماضي، تحت رعاية اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، حيث شهد الافتتاح حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وشهد المهرجان إقبالا كبيرًا من قبل المواطنين والذين اشادوا بالاسعار وجودة المانجو، وقام المنظمون بزيادة عدد البائعين بسبب كثرة الإقبال من قبل الأهالي.