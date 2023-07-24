الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما هى أعراض حمى الضنك (فيديوجراف)

حمى الضنك
حمى الضنك

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» "فيديوجراف" عن مرض حمى الضنك وأعراضه.

ـ مرض فيروسي حاد من أعراضه الصداع الشديد والآم في العضلات والمفاصل.
ـ عادة ما يظهر الطفح الجلدي ضمن أعراض الحمي.
ـ تحدث مظاهر نزفية طفيفية أو كبيرة.
ـ من الأمراض التي يجب الإبلاغ عنها على الفور داخل المجموعة "أ".
ـ الحمي المصاحبة للمرض غالبًا ما تستمر من يومين إلى 7 أيام.
ـ تبدأ بحمي مفاجئة مصحوبة بغثيان وقىء وصداع شديد وآلام في العضلات والمفاصل.
ـ طرق انتقال العدوى تتم بلدغ البعوض المعدي من نوع الزاعجة المصرية.
 

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