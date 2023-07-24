ما هى أعراض حمى الضنك (فيديوجراف)

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» "فيديوجراف" عن مرض حمى الضنك وأعراضه.

ـ مرض فيروسي حاد من أعراضه الصداع الشديد والآم في العضلات والمفاصل.

ـ عادة ما يظهر الطفح الجلدي ضمن أعراض الحمي.

ـ تحدث مظاهر نزفية طفيفية أو كبيرة.

ـ من الأمراض التي يجب الإبلاغ عنها على الفور داخل المجموعة "أ".

ـ الحمي المصاحبة للمرض غالبًا ما تستمر من يومين إلى 7 أيام.

ـ تبدأ بحمي مفاجئة مصحوبة بغثيان وقىء وصداع شديد وآلام في العضلات والمفاصل.

ـ طرق انتقال العدوى تتم بلدغ البعوض المعدي من نوع الزاعجة المصرية.

