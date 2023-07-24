ما هى أعراض حمى الضنك (فيديوجراف)
عرضت فضائية «إكسترا نيوز» "فيديوجراف" عن مرض حمى الضنك وأعراضه.
ـ مرض فيروسي حاد من أعراضه الصداع الشديد والآم في العضلات والمفاصل.
ـ عادة ما يظهر الطفح الجلدي ضمن أعراض الحمي.
ـ تحدث مظاهر نزفية طفيفية أو كبيرة.
ـ من الأمراض التي يجب الإبلاغ عنها على الفور داخل المجموعة "أ".
ـ الحمي المصاحبة للمرض غالبًا ما تستمر من يومين إلى 7 أيام.
ـ تبدأ بحمي مفاجئة مصحوبة بغثيان وقىء وصداع شديد وآلام في العضلات والمفاصل.
ـ طرق انتقال العدوى تتم بلدغ البعوض المعدي من نوع الزاعجة المصرية.