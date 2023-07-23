محمد أبو العينين: فريق سيراميكا كليوباترا أمتعنا فى نهائي كأس الرابطة

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجموعة كليوباترا، إنه فخور بمستوى لاعبي سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة.

وقال محمد أبو العينين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "فريق سيراميكا كليوباترا أمتعنا بمباراة مميزة وبمستوى رائع".

وأكمل: "أوجه تحية خاصة إلى محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا على مستواه في نهائي كأس الرابطة".

وتابع: "طارق أبو العينين بذل جهدا كبيرا مع فريق سيراميكا كليوباترا، كما أن معتز البطاوي له دور ملموس مع الفريق".

وأشار: "كان من الواضح وجود قرار لدى لاعبي سيراميكا كليوباترا بحصد بطولة كأس الرابطة".

وأوضح: "أعتز بالنادي المصري ورئيسه كامل أبو علي، كرة القدم مكسب وخسارة".

وأتم: "نسعى للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل".