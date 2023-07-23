الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد أبو العينين: فريق سيراميكا كليوباترا أمتعنا فى نهائي كأس الرابطة

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين ومحمد إبراهيم قائد فريق سيراميكا

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجموعة كليوباترا، إنه فخور بمستوى لاعبي سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة.

وقال محمد أبو العينين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "فريق سيراميكا كليوباترا أمتعنا بمباراة مميزة وبمستوى رائع".

وأكمل: "أوجه تحية خاصة إلى محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا على مستواه في نهائي كأس الرابطة".

وتابع: "طارق أبو العينين بذل جهدا كبيرا مع فريق سيراميكا كليوباترا، كما أن معتز البطاوي له دور ملموس مع الفريق".

وأشار: "كان من الواضح وجود قرار لدى لاعبي سيراميكا كليوباترا بحصد بطولة كأس الرابطة".

وأوضح: "أعتز بالنادي المصري ورئيسه كامل أبو علي، كرة القدم مكسب وخسارة".

وأتم: "نسعى للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل".

سيراميكا كليوباترا نهائي كأس الرابطة النائب محمد أبو العينين المصرى البورسعيدى

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