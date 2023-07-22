السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مروان حمدى يقود هجوم المصرى البورسعيدى لمواجهة سيراميكا

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أعلن الدكتور ميمي عبدالرازق، المدير الفني لفريق المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس رابطة الأندية في اللقاء الذي سيقام على استاد الجيش ببرج العرب.

ويقود مروان حمدي هجوم المصري في لقاء اليوم إلى جانب عبدالرحيم دغموم وإلياس الجلاصي ومحمد جريندو.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، إسلام أبوسليمة، عمرو سعداوي

خط الوسط: إيزي إيمكا، زياد كمال، عبدالرحيم دغموم، إلياس الجلاصي، محمد جريندو

خط الهجوم: مروان حمدي

وضمت دكة البدلاء كلًا من: محمود جاد، حسن علي، أحمد عماد، إسلام عطية، عماد بوبكر، حسين السيد، رجب عمران، حسام جريشة، فرانك أوتوجا.

مروان حمدي المصرى البورسعيدى سيراميكا كليوباترا نهائي كأس الرابطة

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