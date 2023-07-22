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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب "برايتون" يتحدث عن مستقبل كايسيدو مع الفريق

كايسيدو
كايسيدو

تحدث فرانشيسكو دي زيربي المدير الفني لبرايتون ألبيون الإنجليزي، عن مستقبل الكولومبي موسيس كايسيدو لاعب وسط الفريق هذا الصيف.

وكان النادي الإنجليزي رفض عرضًا كبيرًا من نظيره تشيلسي يقدر بـ 70 مليون يورو لضم اللاعب هذا الصيف.

يتمسك نادي برايتون بخدمات لاعبه موسيس كايسيدو، رغم معاقبته في الفترة الماضية؛ بسبب التغيب عن التدريبات.

وقال دي زيربي عن مستقبل اللاعب في تصريحات صحفية اليوم: "كايسيدو سيبقى معنا حتى يغير المالك رأيه، لا توجد فكرة عما يمكن أن يحدث في المستقبل ولكن إذا غادر علينا إيجاد اللاعب المناسب".

وأضاف: "علينا استبداله بلاعب عظيم لأننا نلعب هذا العام في الدوري الأوروبي على عكس تشيلسي".

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الإكوادوري، صاحب الـ21 عامًا، رفقة برايتون في يونيو 2027.

وشارك موسيس كايسيدو في 43 مباراة مع برايتون في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي 2022/ 2023، سجل خلالهم هدفًا واحدًا وصنع مثله.

دي زيربي برايتون موسيس كايسيدو كايسيدو تشيلسى

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