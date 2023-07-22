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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بطريق مرسى علم- القصير

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مرسى علم- القصير، وأسفر عن إصابة 3 مواطنين من أسرة واحدة، صباح اليوم السبت، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد لمرسى علم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

البداية بتلقي بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مرسى علم القصير وتحديدًا بالكيلو 7، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أن الإصابات متنوعة ما بين جرح قطعي بفروة الرأس "كسر بعظمة الترقوة اليمنى"، تجمع دموي تحت فروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، لتلقي الإسعافات الأولية وعمل الأشعة والفحوصات الطبية للمصابين.

حادث انقلاب سيارة ملاكي ق مرسى علم- القصير أسرة واحدة غرفة عمليات إسعاف البحر الاحمر

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