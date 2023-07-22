3 مصابين من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بطريق مرسى علم- القصير

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مرسى علم- القصير، وأسفر عن إصابة 3 مواطنين من أسرة واحدة، صباح اليوم السبت، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد لمرسى علم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

البداية بتلقي بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مرسى علم القصير وتحديدًا بالكيلو 7، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أن الإصابات متنوعة ما بين جرح قطعي بفروة الرأس "كسر بعظمة الترقوة اليمنى"، تجمع دموي تحت فروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، لتلقي الإسعافات الأولية وعمل الأشعة والفحوصات الطبية للمصابين.