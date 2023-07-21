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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حفلة فرقة "الفن الصادق" بمركز قبة الغورى.. الأحد

فرقة الفن الصادق
فرقة الفن الصادق

يقيم مركز قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفل فرقة الفن الصادق، بقيادة المايسترو إيمان سليمان والمطرب إسماعيل صادق صوليست دار الأوبرا المصرية، وذلك في الثامنة مساء الأحد الموافق 23 يوليو.

يضمن برنامج الحفل تقديم عدد من الأغاني منها: "عدى النهار، إمتى الزمان، ساكن في حي السيدة، أمانة عليك، جميل وأسمر، الحلو أبوشامة، النجمة مالت ع القمر، مصر يا أول نور في الدنيا". 

يذكر أن الفرقة تأسست سنة 2007، يتكون أعضاؤها من 25 موسيقيًا ومطربًا، قامت بالعديد من الجولات بمحافظات مصر بقصور الثقافة والمكتبات العامة، بالإضافة إلى دار الأوبرا المصرية.

مركز قبة الغورى قطاع صندوق التنمية الثقافية حفل فرقة الفن الصادق لمايسترو إيمان سليمان المطرب إسماعيل صادق دار الأوبرا المصرية

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