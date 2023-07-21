حفلة فرقة "الفن الصادق" بمركز قبة الغورى.. الأحد

يقيم مركز قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفل فرقة الفن الصادق، بقيادة المايسترو إيمان سليمان والمطرب إسماعيل صادق صوليست دار الأوبرا المصرية، وذلك في الثامنة مساء الأحد الموافق 23 يوليو.

يضمن برنامج الحفل تقديم عدد من الأغاني منها: "عدى النهار، إمتى الزمان، ساكن في حي السيدة، أمانة عليك، جميل وأسمر، الحلو أبوشامة، النجمة مالت ع القمر، مصر يا أول نور في الدنيا".

يذكر أن الفرقة تأسست سنة 2007، يتكون أعضاؤها من 25 موسيقيًا ومطربًا، قامت بالعديد من الجولات بمحافظات مصر بقصور الثقافة والمكتبات العامة، بالإضافة إلى دار الأوبرا المصرية.