"النقل" توقع مذكرة تفاهم مع شركة CMA CGM الفرنسية

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز للتجارة واللوجستيات، وتعظيم التعاون والشراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل المختلفة ومنها قطاع النقل البحري، وقعت وزارة النقل عبر الفيديو كونفرانس مذكرة تفاهم مع شركة CMA CGM الفرنسية العالمية بشأن انطلاق التعاون الاستراتيجي المشترك في مجال النقل البحري والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية حيث وقع المذكرة في مصر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وفي باريس رودلف سعادة رئيس شركة CMA CGM وبحضور السفير علاء يوسف السفير المصري في فرنسا.

وفي بداية كلمته خلال فعاليات التوقيع نقل وزير النقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرودلف سعادة رئيس شركة CMA CGM الفرنسية العالمية وتقديره للتعاون المثمر بين الشركة والجانب المصري سواء مع وزارة النقل أو هيئة قناة السويس أو المؤسسات المصرية الأخرى، مشيرا إلى أهمية هذا التوقيع الذي يشمل التعاون في عدة مجالات منها (المحطات متعددة الأغراض والسفن التجارية والملاحة البحرية وإنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية ترتبط مع الموانئ البحرية بخطوط السكك الحديدية)، معربا عن سعادته بهذا التوقيع مع واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المحطات البحرية والتي تمتلك الخط الملاحي الثالث عالميا وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل حاليا لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة وذلك لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

ولفت إلى أن هذا التوقيع يجسد التعاون المثمر مع القطاع الخاص الدولي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.

من جانبه، أكد رودلف سعادة سعادته البالغة بزيادة حجم التعاون مع وزارة النقل المصرية بشكل كبير وتوقيع هذه المذكرة التي تمثل خطوة هامة لانطلاقة قوية للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيراً إلى أن هذا التعاون المشترك الكبير لم يكن ليتحقق لولا رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي تشهد مصر في عهده انطلاقة غير مسبوقة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل.

وفي الختام، تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين لسرعة توقيع العقد النهائي الذي سيمثل نموذجا عظيما للتعاون بين الجانبين.