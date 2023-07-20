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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جولة لكايرو كافيه في دنيا الموسيقى المصرية والعالمية بالإسكندرية (صور)

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

جولة في دنيا الموسيقى المصرية والعالمية جاءت ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالاسكندرية وأجرتها فرقة كايرو كافية بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو علي شرف.

فعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وبمشاركة المغنيتان امنية بكر وليديا لوتشيانو مع عازف الناي هاشم لطفي قدمت الفرقة بأسلوبها الخاص وبرؤية فنية مبتكرة مزجت الموسيقى الشعبية لمدن قناة السويس مع الفلكلور الإسباني وتمثلت في مزج أغنيتي آه يا لالالی وبسامي موتشو، إلى جانب عدد من المؤلفات الشرقية والغربية كان منها بنت الشلبية، قلبي القاسي، عاشق الروح، كنت فين، یا قلبي یا خالي، ليلة حب، شغلوني، الفن أنا لك على طول، انت عمري، سهر الليالي، ميدلي بليغ حمدي، سواي، هذه هي الحياة ومن أغانى الأفلام السينمائية خمسة في ستة.

كما قدم طلاب فصل العود بمركز تنمية المواهب فقرة فنية تضمنت باقة من الألحان التراثية التي نالت الاستحسان كان منها بين شطين ومية، ع الحلوة والمرة، حب إيه، الفن، التوبة، دارت الأيام وميدلي لسيد درويش .

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