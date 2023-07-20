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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

للمرة الثالثة.. جوزيف عطية يكشف سبب غنائه "البغددة" باللهجة المصرية

جوزيف عطية
جوزيف عطية

أعرب الفنان جوزيف عطية، عن سعادته بنجاح أغنية "البغددة" والتي تعد ثالث أغانيه باللهجة المصرية، قائلاً: "تجربة الغناء باللهجة المصرية باعتبار أن مصر هي البلد التي يتمنى كل فنان التواجد فنيًا بها، حيث تأخذه إلى مستوى عالي". 

وأضاف “عطية” خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون"  مع الإعلامية هدى كمال، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الغناء بمصر هدف لكل فنان، لافتاً إلى أن كل فنان يغني يتمنى أن يكون في هذا البلد الجميل جدًا، الذي يحتوي على ثقافات مختلفة من الموسيقى والفن والمسرح والتمثيل والسينما.

وأوضح أن تجربة أغنية "البغددة" جاءت من بعد عدة تجارب باللهجة المصرية، مثل أغاني" رايحين على بيتنا، الورد، حلوين، وأكثر من عمل آخر.

ولفت إلى أن أغنية "البغددة" مختلفة عن كل الألوان، حيث اتجه فيها إلى الأجواء الشعبية، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، معقبًا: "عزيز دائمًا معروف بأعماله الرائعة والمختلفة التي تتميز بطابع خاص سواء في الكلمة أو اللحن، وأحببت التعامل معه بمجرد سماع أغنياته". 

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