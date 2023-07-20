"جاى يونج" يقرب البرازيلى سوزا من الأهلى

أعلن نادي جيونبوك الكوري الجنوبي عن تعاقده مع بارك جاي يونج، مهاجم إف سي أنيانج.

يأتي ذلك قبل ساعات قليلة على غلق باب القيد في كوريا الجنوبية، وهو ما يسهل عملية انتقال البرازيلي جوستافو سوزا للأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

ويرفض نادي جيونبوك الكوري الجنوبي التخلى عن سوزا إلا بعد التعاقد مع مهاجم آخر.

ويعد سوزا هدفًا رئيسيًا للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما وصلت المفاوضات بين اللاعب والأهلي لمراحل متقدمة للغاية، ويتبقى فقط وضع بعض الرتوش النهائية على الصفقة.

وكان الأهلي قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي عن التعاقد مع إمام عاشور، لاعب خط وسط نادي الزمالك وميتلاند الدنماركي السابق، وذلك لمدة 5 مواسم.

وتعد صفقة لاعب وسط الفارس الأبيض، أولى صفقات الأهلي في صيف 2023، وينتهي عقد إمام عاشور مع الأحمر خلال صيف 2028.