"الصحة" تحذّر من 7 أعراض: إذا ظهرت عليك فأنت مصاب بـ"ضربة شمس"

وجّهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الإصابة بضربة الشمس، مؤكدة أهمية طلب الرعاية بشكل عاجل، تفاديا لأي مضاعفات صحية.

علامات الإصابة بضربات الشمس

وحددت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي صادر عنها قبل قليل، الأعراض التي قد تظهر نتيجة التعرض لأشعة الشمس، وهي ما يطلق عليها بضربة الشمس، وجاءت على النحو التالي:

- ضعف عام في الجسم.

- التنفس بصعوبة.

- زيادة معدلات ضربات القلب.

- جفاف في الجلد.

- التقلصات.

- الدوار.

- الصداع.

عدم الحصول على أي أدوية قبل الرجوع إلى الطبيب

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّه حال ظهور هذه الأعراض أو ما شابهها، يحب استشارة الطبيب على الفور، لافتة إلى أهمية عدم الحصول على أي أدوية أو علاجات حال ظهور مثل هذه الأعراض واستشارة الطبيب أولا.

وقدّمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح والإرشادات للتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة، كما يلي.

- عدم التعرض للحرارة لفترات طويلة قدر المستطاع.

- استخدام واقٍ من الشمس.

- تناول الكثير من المياه والسوائل.

- الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات.

- تناول وجبات باردة وسلاطات.

- ارتداء ملابس فضفاضة فاتحة اللون.