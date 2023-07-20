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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين يتفق مع شركات الزيوت على تثبيت الأسعار

زيوت
زيوت

صرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن احتياطي مصر من الزيوت يكفي لمدة 4.3 شهر. 

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترو logy AFRIMETS، والذي استضافه المعهد القومي للمعايرة بوزارة التعليم العالي في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الإفريقية، وذلك استنادًا إلى دور مصر المحوري وتوجه الدولة نحو تعزيز روابط التعاون مع دول القارة على كافة المستويات، بما في ذلك المجالات العلمية والبحثية. 

وأشار إلى التوصل إلى اتفاق مع شركات الزيوت بشأن عدم زيادة الأسعار على الرغم من التذبذبات في أسعار الزيوت. 

وأضاف أنه بالنسبة للأرز، فإن هناك كميات تكفي للاستهلاك، سواء في الوقت الحالي أو العام المقبل، وأن المساحات المزروعة تكفي لهذا الغرض. 

وفيما يتعلق بالدواجن، قال المصيلحي إن احتياطي مصر من الدواجن يغطي 7 شهور.

وبالنسبة للحوم، أشار المصيلحي إلى أن أسعار اللحوم في عيد الأضحى المبارك لم ترتفع نتيجة التعاقدات التي قامت بها الوزارة مع كلٍّ من جيبوتي والسودان وأوغندا وكينيا والبرازيل، كما تم استيراد حوالي 50 ألف طن من اللحوم المجمدة من الهند.

العمومية للمنظمة اللحوم فى عيد الاضحى المجالات العلمية المعهد القومي للمعايرة المعهد القومي

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