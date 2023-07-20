بينها "حفل عامر التونى والمولوية المصرية" بقبة الغورى.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

حفل عامر التوني وفرقة المولوية المصرية، واحدة من خارطة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية لهذا اليوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة "الدستور" الثقافية.

ففي الواحدة ظهرًا، وضمن سلسلة لقاءات "يجعله عامر"، يقيم مركز جمال عبد الناصر الثقافي، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، اللقاء الثانى من السلسلة، والذي يقدمة الدكتور أيمن حامد عبد الشافي استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان والمحاضر بجامعة فاروس عن "أوهام الحب والزواج".

يتناول اللقاء العلاقة بين الحب والزواج وما بينهما من بعض الأوهام، من خلال المناقشة وطرح كثير من الأسئلة حول العلاقة بين الرجل والمرأة.

تأتي مبادرة "يجعلة عامر" تماشيًا مع اهتمام الدولة لتأهيل المقبلين على الزواج، حيث تهدف إلى توعية الشباب وتزويدهم بالمعرفة والفهم الصحيح للعلاقات الزوجية.

وفي السابعة مساء، تعقد بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية جديدة من أمسيات صالون "كلام في السينما"، والذي يقدمه ويحاضر فيه المخرج السينمائي أشرف فايق، وحديث عن المخرج السينمائي وكيفية إدارته لأدواته السينمائية.

حفل ياسر مغربي ببيت السحيمي

وفي الثامنة مساء، يقيم مركز إبداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافة، حفل للفنان ياسر المغربي وفرقتة الموسيقية يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأغاني منها: زيديني عشقًا، مدرسة الحب، أشهد ألا امرأة، ضمنى على صدرك، المستبدة، حضرة المتهم أبي، أصاحب مين، ابتهالات، حبيتك أنت، أحلف بسماها.

عامر التوني وفرقة المولوية بقبة الغوري

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ يقيم مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل للفنان عامر التوني وفرقته "المولوية".

يقدم التوني مجموعة من أشهر أعماله المختارة من القصائد لكبار شعراء الصوفية الذين أثروا الحياة الصوفية بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معانى الحب والسلام للعالم مثل ابن الفارض، ابن عربي، السهروردي، الحلاج، أبو الغوث وآخرين، منها: "متى ياحبيب القلب" "عينى لغير جمالكم لا تنظر"، "يامليحا قد تجلى"، " وبرقت سعاد"، "نارها فى أضلعى".

وضمن فعاليات معرض زايد لكتب الأطفال، تعقد في الخامسة مساء، ورشة حكي يقدمها هيثم شكري. يليها في السادسة والنصف لقاء بعنوان "حواديت ماما مي"، وتقدمها مي عبد الهادي، وفي السابعة مساء فقرة الساحر.

انطلاق أسبوع أفلام مهام للحياة المتطورة

وفي السابعة مساء، تنطلق بوكالة بهنا السينمائية بالإسكندرية، فعاليات أسبوع أفلام "مهام للحياة المتطورة"، ويتضمن عرض أفلام: "لا يعرف الخوف"، "ألعاب جادة"، "لا تتركني"، "العثور علي فرانتز فانون"، و"سقوط الريش".

في سياق متصل، وضمن برنامج عروض نادي السينما، يعرض في الواحدة ظهرًا، بمكتبة الوسائط المتعددة، التابعة لمكتبة الإسكندرية، الفيلم الروائي الطويل "تطور"، الفيلم من إنتاج عام 2001 وتبلغ مدة عرضه 98 دقيقة، من إخراج إيفان رايتمان، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي، حول فريق من العلماء يحاول التصدي لكائنات فضائية تتطور بسرعة الصوت، وتهدد مستقبل كل شيء على كوكب الأرض، يعرض الفيلم مصحوبًا بترجمة للغة العربية.