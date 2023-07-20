ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية ترحب بقرار الرئيس السيسى بالعفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر

مجلس النواب
مجلس النواب

رحبت النائبة مها عبدالناصر، عض لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،  بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن باتريك زكي، و محمد الباقر، الذين أفرج عنهم اليوم استجابة لمطالب الأمانة العامة للحوار الوطني.

وقالت عضو مجلس النواب: اتطلع لمزيد من الإفراجات عن سجناء الرأي  فتح الطريق لتحول ديمقراطي للوصول بمصر إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل المصريين كما نتمنى و نحلم جميعًا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر اليوم، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي، ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأمانة العامة للحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار الوطنى النائبة مها عبدالناصر العفو الرئاسي

الأكثر قراءة

مستشار رئاسى أوكرانى سابق يحذر من دمار نهائى لأوكرانيا

فى ذكرى ميلادها.. أسرار فى حياة السياسية البارزة سهير القلماوى

خالد الغندور مُعلقًا على حضور إمام عاشور مباراة الأهلى وحرس الحدود: وشه حلو

إقبال كبير من المصطافين على أولى العروض الصيفية بمصيف بلطيم

فى ذكرى ميلاده.. محطات فى حياة الفنان الراحل محمد رشدى

"الوثائقية".. تكشف تفاصيل إخفاء والد فخرى عبدالنور لخطيب الثورة العرابية بمنزله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق