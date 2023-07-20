برلمانية ترحب بقرار الرئيس السيسى بالعفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر

رحبت النائبة مها عبدالناصر، عض لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن باتريك زكي، و محمد الباقر، الذين أفرج عنهم اليوم استجابة لمطالب الأمانة العامة للحوار الوطني.

وقالت عضو مجلس النواب: اتطلع لمزيد من الإفراجات عن سجناء الرأي فتح الطريق لتحول ديمقراطي للوصول بمصر إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل المصريين كما نتمنى و نحلم جميعًا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر اليوم، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي، ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.