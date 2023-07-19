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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء محاكمة لاعب كرة قدم شهير بقضية سرقة "عقد زواج"

محكمة
محكمة

بدأت محكمة جنح مستأنف الهرم، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار كريم طارق، سماع مرافعة الدفاع في معارضة لاعب كرة قدم شهير على حبسه سنة، لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي بغرفة المداولة ومنع دخول الصحفيين.

وصل لاعب كرة القدم المحبوس عامًا لاتهامه بسرقة ورقة زواجه العرفي، إلى محكمة جنوب الجيزة، لحضور جلسة معارضته على حكم حبسه أمام دائرة جنح مستأنف الهرم.

وحضر المتهم في حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه حجز المحكمة لحين بدء معارضته، فيما وصلت منذ قليل، مقيمة دعوى اتهام لاعب كرة القدم بسرقة عقد الزواج العرفي.

وكانت محكمة جنح مستأنف الهرم، أيدت حكم أول درجة بحبس لاعب كرة شهير سنة بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

واتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، في بلاغ لقسم شرطة الهرم، لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا في 5 مارس الماضي، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

محكمة جنح مستأنف الهرم عقد الزواج العرفي دخول الصحفيين جنح مستأنف الهرم

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