السجن 3 سنوات غيابيًا لعاطل لحيازته سلاح ناري في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي علي عامر، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 3 سنوات غيابيا وتغريمه مبلغ مالي قدرة 5 آلاف جنيه ومصادرة السلاح الناري المضبوط، وفارغ الطلقات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بحيازة سلاح ناري غير مششخن.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 847 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد بضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، أنه عقب تفقد الحالة الأمنية بشوارع القسم، أبصرت القوة الأمنية، المتهم "ع.م.م" عاطل، هارب من المراقبة وبضبط وتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، وكذا طلقة خرطوش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة السلاح للدفاع عن تجارته في المخدرات والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وتبين من تقرير قسم الأدلة الجنائية، أن السلاح المضبوط عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش يدوي محلي الصنع بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 كامل الأجزاء وصالح للاستعمال، وان الطلقة المضبوطة طلقة خرطوش كاملة الأجزاء تستخدم علي السلاح عيار 12، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 3 قطع سلاح ناري عبارة عن طبنجة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي قسم الأدلة الجنائية لفحصها.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد برصد صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي، بالترويج لبيع الأسلحة النارية غير المرخصة علي عملائه.

تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد 3 طبنجة وهاتف محمول، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.

وبمواجهته اعترف بإنشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لترويج وحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها علي عملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.