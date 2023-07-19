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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أطباء من ٧ دول عربية يشاركون في اول برنامج من نوعه في الشرق الأوسط بمستشفى الكبد المصري

جريدة الدستور

 

 

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفي ضوء أهمية بناء الكوادر الطبية المدربة تستضيف مستشفى الكبد المصري في الفترة من 20 يوليو إلى 23 يوليو الجاري الورشة الثالثه والأخيرة لدورة تدريب مناظير الموجات الفوق صوتيه EUS بالتعاون مع المنظمة الدولية للمناظير WEO وتخريج اول دفعه من الاطباء المدربين على هذه التقنية المتطورة.

 

يهدف التدريب الى تعليم مجموعة متخصصة من شباب الأطباء في مرحلة مبكرة من حياتهم المهنية وتثقيف المتدربين المختارين وتزويدهم بالأدوات اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل في مجال مناظير الموجات فوق الصوتية.

 

يقام البرنامج التدريبي لأول مره بالشرق الاوسط بمستشفى الكبد المصري وفقا لبروتوكول تعاون بين الاستاذ الدكتور جمال شيحه والدكتور وونج دان سيو من جامعه اولسان بكوريا الجنوبية لإقامة البرنامج سنويا في مصر بمستشفى الكبد المصري.

 

يقوم بالإشراف على ورشة المناظير الدكتور السيد غنيم - مدرس امراض الكبد والمناظير جامعة المنصورة ومستشفى الكبد المصري

تكون البرنامج من ٣ ورش عمل ، وشملت كل ورشة محاضرات نظرية وتدريب عملي على أجهزة مناظير الموجات فوق الصوتية.

• الورشة الاولى من ٢-٥ ديسمبر 2022

• الورشة الثانية من ١٧-٢٠ فبراير 2023

•الورشة الثالثة من ٢٠-٢٣ يوليو ٢٠٢٣

 

يشارك الورشة متدربون من السعودية - قطر - الامارات - العراق - فلسطين - السودان - الجزائر بالاضافه الى مجموعه من الأطباء من مختلف الجامعات المصرية.

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