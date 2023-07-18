طلعت محرم وطارق سليمان يتسلمان شهادة الدبلومة الأفريقية A

شهد الاتحاد المصرى لكرة القدم، الثلاثاء، مراسم تخرج مدربي الدبلومة الأفريقية A، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد واللواء محمد حلمى مشهور ومحمد أبو الوفا والدكتورة دينا الرفاعى أعضاء المجلس، والدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد، والكابتن فتحى نصير مدير إدارة القطاعات والكابتن عبد المنعم شطة المحاضر الدولي والمدير الفني السابق للكاف.

وأكد المقاولون العرب استمراره في دعم مدربيه وأشار المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المقاولون العرب حريص باستمرار على ثقل كوادره بالخبرات اللازمة في كل المجالات وأن النادي مستمر في هذه السياسة مقدما التهنئة للثنائي طلعت محرم وطارق سليمان على اجتياز الدورة والحصول على الرخصة الأفريقية.