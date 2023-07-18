شوبير يكشف أحدث صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفى 2023 (فيديو)
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس ملف تعاقدات الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023.
شوبير: خطوات قليلة تفصل بوبو وسوزا عن الانتقال للأهلي
وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء: "بوبو أصبح قريبا للغاية من الانضمام للأهلي، أكثر من أي وقت سابق، الموضوع رايح جاي بين إدارة ناديي الأحمر وفيوتشر".
وأضاف: "البرازيلي سوزا مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، وضع قدمه اليمنى داخل ملعب مختار التتش بقوة، المفاوضات في المراحل الأخيرة والنهائية بين الطرفين".
واختتم: "موليكا بعيد تماما عن حسابات الأهلي، أما رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي، فهو ضمن المرشحين بقوة للانضمام للأهلي".