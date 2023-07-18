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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير يكشف أحدث صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفى 2023 (فيديو)

أحمد شوبير
أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس ملف تعاقدات الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023.

شوبير: خطوات قليلة تفصل بوبو وسوزا عن الانتقال للأهلي

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء: "بوبو أصبح قريبا للغاية من الانضمام للأهلي، أكثر من أي وقت سابق، الموضوع رايح جاي بين إدارة ناديي الأحمر وفيوتشر".

وأضاف: "البرازيلي سوزا مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، وضع قدمه اليمنى داخل ملعب مختار التتش بقوة، المفاوضات في المراحل الأخيرة والنهائية بين الطرفين".

واختتم: "موليكا بعيد تماما عن حسابات الأهلي، أما رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي، فهو ضمن المرشحين بقوة للانضمام للأهلي".

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