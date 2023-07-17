أبرزها "الشرق والغرب فى الرواية العربية المعاصرة".. فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب اليوم

لليوم السادس علي التوالي تتواصل فعاليات الدورة العشرين لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، في الفترة من 12 وحتى 26 يوليو الجاري، وتحتضنه مكتبة الإسكندرية، وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز وأهم فعاليات اليوم الإثنين للمعرض.

تبدأ الفعاليات الثقافية للمعرض في الثانية عشرة ظهرًا، بورشة عمل بعنوان "الترجمة الإبداعية" في يومها الثاني، والتي تقدمها المترجمة دينا المهدي، وذلك في قاعة اجتماعات "A" بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

كما تحتضن قاعة اجتماعات "C"، في نفس التوقيت ــ الثانية عشرة ظهرًا ــ لقاء بعنوان "تقنيات الإعلام الحديث"، ويشارك في اللقاء كل من: أسامة الديب، دكتورة هويدا مصطفى، ويقدم اللقاء ويديره دكتورة رجاء الغمراوي.

في نفس التوقيت ــ الثانية عشرة ظهرًا ــ تعقد بقاعة اجتماعات "E"، ورشة عمل بعنوان "الكتابة للطفل"، والتي يقدمها الكاتب مصطفي غنايم، وتستمر حتي الثالثة عصرًا.

وفي الثالثة عصرًا تستقبل قاعة اجتماعات "C"، لقاء مفتوح مع الكاتبة الروائية وعضو مجلس النواب، ضحي عاصي، حول مسيرتها الإبداعية وعملها في المجال العام، واللقاء تقدمه وتديره الكاتبة دكتورة كريمة بوحسون.

وتحت عنوان "رموز ساطعة من القوى الناعمة المصرية"، يعقد لقاء مفتوح في الثانية ظهرًا وحتى الرابعة، بقاعة الأوديتوريوم، ويشارك في اللقاء كل من الكتاب: خيري حسن، محمو عوضين، ويقدمه دكتور مجدي عجمية.

وفي الرابعة إلى الخامسة مساء، ورشة عمل بعنوان "أكتب اسمك بالهيروغليفية"، يقدمها جون حسني، وذلك في قاعة اجتماعات "A" بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وفي الرابعة وحتي السادسة مساء، تستقبل قاعة اجتماعات "C"، لقاء مع المستشار بهاء المري، ومناقشة كتابه "القتل باسم الوطن"، وتناقش الكتاب المؤرخة والباحثة دكتورة لطيفة محمد سالم، ويقدم الأمسية ويديرها دكتور مدحت عيسي.

وفي الخامسة وحتى السابعة مساءً تعقد بقاعة الأوديتوريوم، أمسية ثقافية بعنوان "الشرق والغرب في الرواية العربية المعاصرة"، والتي يشارك فيها كل من: دكتورة لميس فضل، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، الناقد والمؤرخ الأدبي مصطفي بيومي، ويقدم الأمسية الكاتب والباحث الآثاري دكتور حسين عبد البصير.

وفي السابعة حتى التاسعة مساءً، تعقد أمسية مفتوحة في قاعة اجتماعات "A" بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، تحت عنوان "قراءات قصصية مع مبدعي البحيرة"، ويشارك فيها كل من الكتاب: إسراء صلاح، انتصار عبد المنعم، سعيد عبد الموجود، عمرو الرديني، محمد رجب عباس، محمد صلاح زكريا، محمد عقدة، مها الغنام، هاني قدري، هشام رسلان، وضيفة الشرف دكتورة هناء عبد الهادي، ويدير الأمسية ويقدمها الكاتب دكتور محمد عسران.

وتختتم فعاليات اليوم السادس لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، على المسرح الصغير بالمكتبة، في السابعة مساء وحتى التاسعة بلفاء مع صناع مسلسل "رشيد"، وهم: حسن أبو جبل، دكتور راجح داود، الفنان محمد ممدوخ، والفنانة مي ممدوح، وتقدم الأمسية وتديرها الناقدة السينمائية دكتورة صفاء الليثي.