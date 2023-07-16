مهاجم الأهلي المنتظر.. سوزا يسجل ويقود جيونبك للفوز في الدوري الكوري

قاد المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا لاعب جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي المرشح للانضمام إلى صفوف الأهلي هذا الصيف، فريقه اليوم للفوز على نظيره سون بهدف نظيف في الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري.

سوزا سجل هدف فريقه الوحيد في اللقاء بالدقيقة 13 من تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية زميله، خلال المباراة التى شارك فيها من البداية للنهاية.

압박으로 다시 볼 가져온

우재 진섭이 시작한 빌드업이

ㄹㅇ 미쳣음…😱😱 pic.twitter.com/Lk641iWjI0 — 막무 (@makmo_o) July 16, 2023

الفوز عزز رصيد جيونبك في المركز الرابع بترتيب جدول الدوري الكوري الجنوب برصيد 37 نقطة.

وتمكن سوزا من رفع رصيده من التهديف إلى 6 أهداف هذا الموسم، وقد يكون هذا اللقاء هو الأخير له مع الفريق في ظل اقترابه من الانضمام للأحمر.

مفاوضات الأهلي مع سوزا

كشف مصدر بالأهلي أن كولر لديه تمسك واقتناع شديد بإمكانيات وقدرات البرازيلي جوستافو هينريك سوزا، وأنه قادر على علاج العقم التهديفي الذي يعاني منه المارد الأحمر مؤخرًا.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن المدير الفني للأهلي عدد مميزات البرازيلي سوزا خلال جلسته مع "الخطيب"، وأن اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الهجوم والأطراف، بجانب قدرته العالية على إحراز الأهداف سواء بالرأس أو التسديدات من خارج منطقة الجزاء.