حجز المتهمين بالتعدى على شخص بسبب الميراث بعين شمس

قررت نيابة عين شمس، اليوم، حجز المتهمين بالتعدى بالضرب على شخص أثناء مشادة كلامية نشبت بينهم مما تسبب فى وفاته، بسبب الميراث بمنطقة عين شمس، ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، كما طالبت النيابة بتوقيع الكشف الطبي على المتهم لبيان سبب الوفاة.

وتبلغ لقسم شرطة عين شمس بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة صاحب محل مقيم محل البلاغ بالشقة محل سكنه ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وبسؤال نجل المتوفي مقيم بذات العنوان قرر بحدوث مشادة كلامية بين والده المتوفى واثنين من أقاربه مقيمين بدائرة القسم بسبب خلافات بينهم حول الميراث قاما على إثرها بالتعدى عليه بالسب والضرب بالأيدى دون إصابات نتج عن ذلك سقوطه أرضاً ووفاته ، تم استهداف المتهمين وضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.