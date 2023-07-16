بدء حصاد محصول المانجو بمزارع الوادي الجديد (صور)

بدأ مزارعو الوادي الجديد موسم الحصاد السنوي لمحصول المانجو، بعد اكتمال نضج المحصول على الأشجار بأصنافه المختلفة لعرضه وبيعه للتجار والمواطنين وعرضة بالأسواق الداخلية والخارجية وانتعاش الحركة التجارية في أسواق المحافظة.

وقال المهندس أحمد مبارز أحد أصحاب مزارع المانجو بمحافظة الوادي الجديد، إن حصاد محصول المانجو بالمزارع الخاصة به بمركز الداخلة، بدأ بعد ظهور علامات نضج المحصول واصفرار الثمار على الأشجار ومعاينة نضج الثمرات بعد الاقتطاف العشوائي من بعض الأشجار، والكشف عن اكتمال النضج عن طريق شم طرف المانجو إذا كانت لها رائحة فاكهة عميقة مثل رائحة المسك فإنها قد أصبحت ناضجة، أما إذا تعثر على الرائحة فعلى الأرجح ستكون المانجو غير ناضجة بعد، فيتم الضغط عليها بلطف بعد عملية الإستنشاق للكشف عن نضجها

وأضاف "مبارز"، أن بالرغم من أن معظم ثمار المانجو الناضجة يكون لونها يصل للحمرة أو الأصفر المحروق أكثر من اللون الأخضر، لكن لا تكون المانجو الناضجة دائمـًا حمراء أو صفراء، ولذلك لايمكن التعرف على تحديد نضج الثمار من خلال النظر إليها على الأشجار، فلابد من استخدم الرائحة والنعومة كدليل على نضج المحصول.

وأوضح أنه يتم اقتطاف ثمرات المانجو في الصباح الباكر أو وقت الغروب لحماية المحصول والعمالة من أشعة الشمس المباشرة في محافظة الوادي الجديد، مؤكداً عرض المحصول بالاسواق بأسعار تتناسب مع جميع الفئات، حيث تبدأ أسعار الكيلو من 15 وحتى 25 جنيها للأصناف العالية مثل الزبدية والناعومي والعويسي.



وآشار إلى أن مزارعي الوادي الجديد بدأوا في الاهتمام بزراعة المحاصيل غير التقليدية بعد تنفيذ عدة ندوات إرشادية وتوعية المزارعين والمواطنين، بأهمية الزراعة الحديثة وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل القابلة للتصدير مثل المانجو والرمان والتفاح والبرقوق.

يذكر أن المانجو عبارة عن أشجار كبيرة دائمة الخضرة تنمو على ارتفاع 90 قدما وطولها عند النضج ، لذلك تحتاج إلى مساحة كبيرة في المناظر الطبيعية للنمو السليم، مع إنها أشجار طويلة العمر مع عينات تعيش حوالي 300 سنة وتظل تنتج الفاكهة، وتنمو الأوراق الكبيرة على طول القدم، بينما تكون الشابة حمراء وخضراء ، تتحول إلى اللون الأخضر بالكامل عند النضج.