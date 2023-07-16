القباج تلتقى رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوى الإعاقة

دعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الموسم السابع من مسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة" لعام 2023؛ معلنة عن كامل دعمها ووزارة التضامن الاجتماعي لجائزة عمار، حيث إنها مبادرة إنسانية تهدف إلى اكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى اكتشاف أصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات من أفراد المجتمع والمنظمات غير الربحية التي تخدم ذوي الإعاقة.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق الجائزة بقيادة سعادة الدكتور عمار بوقس رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة والأمين العام لجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، الذي عرض تاريخ المبادرة ومجالات عملها، والشروط الواجب توافرها في الفائزين، مؤكدًا أن المشاركة متاحة لكل المواطنين والمقيمين في جميع الدول العربية من ذوي الإعاقة.

وأعرب بوقس عن تطلعه لمشاركة ذوي الإعاقة من مصر في هذه الجائزة؛ نظرًا لما تمتلكه مصر من مواهب فريدة، مضيفًا أن هذا يتلاءم مع هدف المسابقة في مشاركة أصحاب المواهب الإبداعية والاستثنائية من ذوي الإعاقة في شتى مجالات الموهبة، بالإضافة إلى مشاركة كل أفراد المجتمع بأفكار ومشاريع مبتكرة تخدم ذوي الإعاقة وتسهل حياتهم، كما تشارك فيها الجمعيات والمؤسسات والمنظمات غير الربحية بمبادراتهم الاجتماعية ومشاريعهم التنموية التي تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويبلغ مجموع جوائز الجائزة لهذا العام أكثر من ربع مليون ريال سعودي ( 250,000) في جميع المسارات، وسيتم استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بالجائزة من خلال الرابط (www.ammar.sa) علمًا بأن آخر موعد للتسجيل بتاريخ 31/07/2023 م.



ومن جانبها؛ أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي عن كامل دعمها الجائزة، وتعهدها بتحفيز ذوي الإعاقة من المبدعين والمؤسسات والجمعيات الأهلية في مصر على التقدم للجائزة، مشيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لضمان أكبر انتشار للمسابقة، وتحقيق أحلام المبدعين من ذوي الإعاقة.

وناقشت القباج خلال اللقاء الافتراضي على منصة زوم، فرص التعاون مع المبادرة داخل مصر وخارجها، وتسهيل وصول المبادرة إلى الفئات المستهدفة من المبدعين والموهوبين من ذوي الإعاقة.