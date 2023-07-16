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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إرشادات طلب الحصول على الإعفاء لمكتسبي الجنسية فوق 30 سنة

عساكر جيش
عساكر جيش

استعرضت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإجراءات الخاصة بطلب الحصول على الإعفاء لمكتسبي الجنسية فوق سن 30 سنة، وفقًا لما نشرته الهيئة العامة للجوازات والهجرة والجنسية: 

إرشادات الطلب

  • يتم عمل الطلب لمكتسبي الجنسية عن طريق الأم بعد تخطيهم سن 30 عاما وذلك لتقديمه الى إدارة التجنيد للحصول على الإعفاء.
  • لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
  • لا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

المستندات المطلوبة

  • الرقم القومي
  • شهادة الميلاد المصرية
  • شهادة الجنسية
  • جواز السفر الأجنبي الساري

التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة

أسبوع من تقديم الطلب

الإيصال الدال على استلام الأوراق

بدون إيصال

الرسوم المقررة للطلب

بدون رسوم

رسوم الخدمة الإلكترونية

20 جنيها

الرسوم والدمغات أصول المستندات جواز السفر طلب الحصول على الإعفاء لمكتسبي الجنسية فوق سن 30 سنة

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