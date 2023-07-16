زلزال بقوة 7.4 يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية.. والسلطات تحذر من تسونامى جديد

أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية في نبأء عاجل لها، بأن زلزالا قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة ألاسكا الأمريكية فجر اليوم، وفقا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأكدت القناة أن صافرات الإنذار دوت للتحذير من تسونامي جديد.

وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي ضرب الولاية الأمريكية، وقع على عمق 9.3 كيلومترات، تحت سطح القشرة الأرضية، فيما تقع الولاية فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني قوي، وتمتد هذه المنطقة من خليج ألاسكا إلى شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.