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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تقرير يكشف دعم «تعليم الشيوخ» لزيادة نسبة القطاع الخاص في الخطة الاستثمارية

الدكتور نبيل دعبس
الدكتور نبيل دعبس

كشف تقرير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس  بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023-2024 عن قطاع التعليم قبل الجامعي، عن ان اللجنة وجهت عدة من التوجهات المحمودة في خطة العام الجديد من خلال زيادة نصيب القطاع الخاص من استثمارات الخطة لتصل نسبتها إلى 36% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي 2023-2024 ، مقابل نحو 31% في السنة المالية الحالية 2022-2023، مع استهداف زيادة نسبة القطاع الخاص لنحو 50% في نهاية عام الخطة متوسطة الأجل 2025-2026.

وطرحت اللجنة تساؤلات حول نية الحكومة إفساح مزيد من المجال لاستثمارات القطاع الخاص في مجال التعليم وتحديدا التعليم قبل الجامعي، الذى تمثل استثمارات القطاع الخاص به 23.3 % فقط من إجمالي استثمارات الخطة الموجهة للقطاع خلال العام والبالغة نحو 99.4 مليار جنيه.

وأشارت اللجنة إلى أنه في الوقت الذي تستهدف فيه الخطة إضافة 24 ألف فصل خلال السنة المالية، لكنه ليس من الواضح نصيب الحكومة من هذا الاستثمار مقابل القطاع الخاص، في ظل الارتفاع الكبير فى نسب تكدس الطلاب بالمدارس الحكومية التي تعاني الأزمة الأكبر.

وتضمنت توصيات اللجنة، العمل على زيادة إنشاء مدارس سواء مدارس النيل أو اليابانية أو التكنولوجية، وشددت اللجنة، علي أهمية تدريب الموجهين على نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية، متساءلة في الوقت ذاته إذا تم تقييم مدى نجاح هذا النظام قبل التوسع فيه وذلك من خلال دراسة مستوى الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات.

الدكتور نبيل دعبس التنمية الاقتصادية قطاع التعليم قبل الجامعي التعليم قبل الجامعي الجامعى

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