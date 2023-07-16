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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

شرب الماء والابتعاد عن التدخين.. خطوات تساعدك على تنشيط الدورة الدموية

الدورة الدموية
الدورة الدموية

يعاني بعض الأشخاص من ضعف الدورة الدموية التي تتسبب في العديد من المشاكل الصحية التي تؤثر على صاحبها من إرهاق وتعب جسدي ونفسي.

ويبحث الكثير من الأشخاص عن وسائل تساعد في تنشيط الدورة الدموية في الجسم دون اللجوء إلى الأطباء ولتغيير نمط الحياة بشكل أفضل، لذلك نرصد لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي ستعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، وفقاً لموقع “health”:

خطوات تساعدك على تنشيط الدورة الدموية في الجسم

يمكنك تحسين حالتك الصحية بخطوات بسيطة تنشط الدورة الدموية في جسمك من خلال اتباع نظام يومي مفيد لك :

1 - ممارسة الرياضة من ضمن الأنشطة المهمة التي يجب أن تتبعها بشكل منتظم، حيث يمكنك الاشتراك في الصالات الرياضية وممارسة رياضة الجري مع الأصدقاء.

2 - يجب أن تتبع حمية غذائية مفيدة تساعدك على تنشيط الدورة الدموية في جسمك والشعور بالطاقة والنشاط، مثل الاهتمام بطبقك الرئيسي يجب أن يحتوي على الخضار الذي يفيد جسمك بالفيتامينات والمعادن الطبيعية، وتناول المشروبات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها بالمنزل.

3 - الابتعاد عن التدخين بشكل كامل حفاظاً على صحتك من أضرار هذه العادة السيئة، لأن التدخين يعمل على ضعف  الدورة الدموية في الجسم ويضر بجدار الشرايين.

4 - ابتعد عن كل ما يتسبب في قلقك أو توترك حتى لا تتعرض للاكتئاب الذي يمكن أن يؤثر على صحتك.

5 - لا تنس شرب الكثير من الماء والكمية التي يحتاجها جسمك، لذلك يجب الحرص على رطوبة الجسم خصوصاً في فصل الصيف.

6 - نظام غذائي خال من اللحوم لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

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