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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"سويلم" يستعرض خطة توفير المياه وسيناريوهات تقدير الكميات الواصلة لبحيرة السد العالي

اجتماع وزير الرى
اجتماع وزير الرى

عقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة الموقف المائى بالمحافظات، واستعراض موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، إضافة إلى مناقشة السيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

كما استعرض خطة توفير الإحتياجات المائية لموسم الزراعات الصيفية، ومتابعة مناسيب المياه فى مختلف المجارى المائية والترع والمصارف، مشددا على تنفيذ أعمال تطهيرات الترع بمختلف المحافظات، لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة.

المتابعة اليومية لمعدلات تنفيذ خطط التطهيرات للترع والمصارف 

 

اجتماع وزير الرى

كذلك، وجه الدكتورهانى سويلم، بضرورة  إستمرار المتابعة اليومية لمعدلات تنفيذ خطط التطهيرات وتشديد الرقابة علي جودتها، والتأكد من ملائمة المعدات المستخدمة من المقاولين فى أعمال التطهيرات بالشكل الذى لا يتسبب فى حدوث تطهير جائر للجسور، مع استلام الأعمال من المقاولين بعد نهو أعمال التطهيرات بأعلى مستوى من الكفاءة  المطلوبة.

اجتماع وزير الرى 

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى، والدكتور أيمن السعدى مدير معهد بحوث النيل، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير.

الاحتياجات المائية الدكتور رجب عبد العظيم الترع والمصارف المجاري المائية الميكانيكا والكهرباء الموارد المائية والري هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى تطهيرات الترع

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