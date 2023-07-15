مراسم توقيع عقد رعاية شركة النيل لدورى المحترفين (فيديو)

عرض مقطع فيديو مراسم توقيع رعاية شركة النيل لدوري المحترفين، التي حضرها عدد من الشخصيات العامة.

بدأت المراسم بتحية العلم في قلب أهم مدينة وأكبر مشروع قومي في العصر الحديث، ساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة التي تشهد أكبر وأهم احتفال من نوعه في مصر.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن العاصمة الإدارية أصبحت فيها الحياة والروح، وكما نرى مستوى جودة الحياة الموجودة بها.

من ناحيته، قال أحمد دياب رئيس مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة، إن العاصمة الإدارية الجديدة تدعونا جميعًا للفخر وتنقل المسئولية أننا نستطيع أن نجري ونطوّر بنفس السرعة التي تسير عليها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إن كل لحظة تاريخية لها أبطالها وقائد ملحمة تحويل رمل الصحراء الأصفر إلى معالم تعشقها العين هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأردف: "كل شخص يريد الحصول على طاقة إيجابية يجب عليه زيارة العاصمة الإدارية الجديدة".