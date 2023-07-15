ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسم توقيع عقد رعاية شركة النيل لدورى المحترفين (فيديو)

الدوري المصري
الدوري المصري

عرض مقطع فيديو مراسم توقيع رعاية شركة النيل لدوري المحترفين، التي حضرها عدد من الشخصيات العامة.

بدأت المراسم بتحية العلم في قلب أهم مدينة وأكبر مشروع قومي في العصر الحديث، ساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة التي تشهد أكبر وأهم احتفال من نوعه في مصر.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن العاصمة الإدارية أصبحت فيها الحياة والروح، وكما نرى مستوى جودة الحياة الموجودة بها.

من ناحيته، قال أحمد دياب رئيس مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة، إن العاصمة الإدارية الجديدة تدعونا جميعًا للفخر وتنقل المسئولية أننا نستطيع أن نجري ونطوّر بنفس السرعة التي تسير عليها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إن كل لحظة تاريخية لها أبطالها وقائد ملحمة تحويل رمل الصحراء الأصفر إلى معالم تعشقها العين هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأردف: "كل شخص يريد الحصول على طاقة إيجابية يجب عليه زيارة العاصمة الإدارية الجديدة".

توقيع عقد رعاية شركة النيل لدوري المحترفين العلمين الجديدة المحترفين

الأكثر قراءة

وفاة العروس ضحية "نزيف ليلة الدخلة" فى الدقهلية

"حاميها حراميها".. كواليس 60 ساعة من ملاحقة سارقى فيلا توفيق عكاشة

تأجيل استئناف شيرين على تغريمها 5 ملايين جنيه

هاني رمزي يعود للسينما بفيلم جديد ويرد على شائعات الجماعة الإرهابية

تصادم 4 سيارات أعلى كوبرى كفر الجزار فى بنها

ننشر أسباب تأييد حكم حبس لاعب كرة قدم عاما لاتهامه بسرقة ورقة زواجه العرفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

د. منى حلمى

الشريفات العفيفات

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟