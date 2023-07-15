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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديسان كيرياكوس وأمه يوليتة

كنيسة
كنيسة

تحي الكنيسة الكاثوليكية اليوم ذكرى القديسان كيرياكوس وأمه يوليتة الشهيدان، إذ قال الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني: أنه قسّم الرومان منطقة آسيا الصغرى (تركيا) إلى عدة أقاليم رومانية مثل ليكاؤنية وكيليكية وكبادوكية وبيسيدية وفريجينية وجاليتا لكل إقليم عاصمته.
 

وتابع: وُلدت القديسة يوليتة في مدينة أيقونية عاصمة ليكاؤنية. وهي تنحدر من سلالة ملوك آسيا، لها مركزها الاجتماعي المرموق بجوار غناها وجمالها وتقواها. كانت محبة لخدمة الفقراء والمحتاجين.
تزوّجت رجلًا تقيًا يخاف الرب، وأنجبت منه طفلًا بهي الطلعة حسن المنظر أسمياه كيرياكوس، وهي مشتقة من غريغوريوس أو جريجوري.
 

مضيفًا: عندما شدّد دقلديانوس اضطهاده على المسيحيين هناك أرادت ترك مدينتها طلبًا للسلام لتذهب إلى مكان آمن حيث لا يعرفها أحد. فقد بدأ الحاكم الروماني دومتيانوس في نشر الاضطهاد في جميع مدن الإقليم بكل وحشية. خشيت الأم لئلا إذا قُتلت يقع طفلها الصغير في أيدي الوثنيين فلا يتمتع بالإيمان المسيحي.
 

وتابع: أخذت طفلها كيرياكوس الذي كان عمره ثلاث سنوات، وكان جميلًا جدًا وجذابًا، مع اثنين من خدمها وذهبت أولًا إلى سلوكية بسوريا، حيث وجدت حاكمها الروماني أشد عنفًا وقسوة من حاكم ليكاؤنية في تعذيبه للمسيحيين، ومن ثمّة تركت المدينة وذهبت إلى طرسوس عاصمة كيليكية.

مضيفًا: كان وصولها إلى المدينة مع وصول الحاكم إسكندر وحاشيته معه، فتعرّفوا عليها وفى الحال قادوها إلى السجن. أما الجاريتان فهربتا من وجه الجنود، ولكنهما كانتا تتبعان يوليتة وابنها وتنظران إليهما من بعيد ورحلت في حوالي سنة 304.

الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني الاب وليم عبد المسيح الأب وليم عبد المسيح سعيد الكنيسة الكاثوليكية وليم عبد المسيح سعي وليم عبد المسيح

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