غزل المحلة وأسوان.. هبوط الأندية الشعبية يصدم جماهير الكرة (بيانات)

في عالم كرة القدم هناك فرح وحزن نجاح وفشل صعود وهبوط، وفي كل موسم، تتغير مصائر الأندية وتتبدل مشاعر الجماهير، بحسب نتائج المباريات والترتيب في الجدول. وفي الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، شهدنا هبوط فريقين من الأندية التاريخية والجماهيرية في مصر، هما غزل المحلة وأسوان، إلى دوري الدرجة الثانية.

هذا الهبوط لم يكن متوقعاً لكلا الفريقين، اللذين قدما مستويات جيدة ومنافسة شريفة طوال الموسم، ولكنهما تعثرا في الجولة الأخيرة وخسرا أمام فريقين كانا في نفس الموقف، هما حرس الحدود والداخلية، وبهذه الخسارة، انضما إلى حرس الحدود في رحلة الهبوط، في حين نجح الداخلية في تفادي المصير ذاته.

جمهور غزل المحلة

وبهذه النتائج، احتل الفريقان المركزين السادس عشر والسابع عشر برصيد 33 نقطة لكل منهما، في حين نجح الداخلية في تفادي الهبوط بعد أن رفع رصيده إلى 35 نقطة واحتل المركز الخامس عشر.



ويواجه غزل المحلة وأسوان تحديات كبيرة في دوري الدرجة الثانية، الذي يضم 48 فريقا موزعين على أربع مجموعات، ويصعب فيه الصعود إلى الدوري الممتاز، خاصة مع ضعف الموارد المالية والبنية التحتية والإدارية للأندية، لذا يحتاج الفريقان إلى إعادة هيكلة شاملة ووضع خطط استراتيجية وواقعية للنهوض من جديد واستعادة مجدهما.

جمهور أسوان

صدمة جماهيرية

هذا الهبوط يعتبر صدمة كبيرة لجماهير غزل المحلة وأسوان، التي تعشق فرقها وتتابعها بشغف وولاء، خاصة أن كلا الفريقين يعد من الأندية التاريخية والجماهيرية في مصر، ولهما سجل حافل بالإنجازات والمشاركات في البطولات المحلية والإفريقية. فغزل المحلة هو أول فريق مصري يشارك في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1975، وأول فريق مصري يفوز على فريق جنوب إفريقي عام 1995، كما أنه حقق لقب كأس مصر مرتين عامي 1977 و1995، وكان منافسا قويا للأهلي والزمالك في عصرهما الذهبي.

جمهور غزل المحلة



أما أسوان، فهو فريق صعيدي منذ عام 2015، ونجح في تحقيق نتائج جيدة أمام الكبار، ويلعب بروح قتالية وإصرار، ويلقى تشجيعا كبيرا من جماهيره التي تحضر المباريات بأعداد غفيرة.

جمهور أسوان

غضب واسع

الهبوط أثار ردود فعل متباينة بين حزن وغضب وتضامن من جانب جماهير غزل المحلة وأسوان، التي عبرت عن شعورها بالخيبة والظلم، وطالبت بإجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن الفشل، كما تلقى الفريقان رسائل تعزية وتحية من جماهير الأندية الأخرى، التي أشادت بتاريخهما ومكانتهما في الكرة المصرية، وتمنت لهما العودة السريعة إلى الدوري الممتاز.



في الساعات القليلة الماضية، تصدر هبوط الفريقين من الدوري الممتاز محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لذا رصد "الدستور" في السطور التالية، نسب مؤشرات البحث التي حظي بها الفريقين بعد هبوطهما إلى دوري الدرجة الثانية، عبر موقع جوجل من مختلف محافظات الجمهورية.

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول فريقي غزل المحلة وأسوان، تبين أن معدل البحث ارتفع كثيرًا منذ انتهاء مباريات الجولة الأخيرة للدوري المصري الممتاز، وتحديدًا من الساعة العاشرة والنصف مساءً، يوم 14 يوليو الجاري، بنسبة 24 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ليبلغ ذروته في الساعة الثانية عشرة صباحًا، يوم 15 يوليو الجاري، بنسبة 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

كان أكثر المحافظات المصرية التي بحثت عن فريقي غزل المحلة وأسوان بعد هبوطهما من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إلى دوري الدرجة الثانية، عبر "جوجل"، هي الغربية بنسبة ١٠٠ عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وتليها أسوان بنسبة 54، ثم الوادي الجيد بنسبة 50، والإسماعيلية بنسبة 38، والأقصر بنسبة 36 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.