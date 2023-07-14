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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بلينكن: نحتاج تعاونًا لإنهاء برنامج كوريا الشمالية غير القانونى لأسلحة الدمار الشامل

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

ندد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بإطلاق كوريا الشمالية أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات، وهو من طراز هواسونج- 18.

وقال "بلينكن"، خلال اجتماعه مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، على هامش قمة جاكرتا، اليوم الجمعة، حسب فضائية "القاهرة الإخبارية": "نحن في حاجة للتعاون من أجل إنهاء برنامج كوريا الشمالية غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل وإطلاق الصواريخ الباليستية"، داعيا إلى تحقيق الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وحث العالم على التعاون من أجل وضع نهاية لتصرفات كوريا الشمالية بعد أحدث تجربة صاروخية تجريها.

كما دعا وزير الخارجية الأمريكي، أيضاً، إلى سلام عادل ودائم ينهي الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.

كما تطرق، أيضا، لأزمة ميانمار، وحث جيش ميانمار على إنهاء الأعمال القتالية وبدء حوار، وقال إنه يتعين الضغط على الجيش الذي يحكم البلاد من أجل وقف العنف، وتطبيق خطة سلام اتفق عليها مع دول جنوب شرق آسيا المجاورة قبل عامين.

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